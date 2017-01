Ruas do Centro serão interditadas para procissão nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 20, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) interditará totalmente a Rua Gilberto de Alencar, no Centro, das 19 às 21 horas. A interrupção acontecerá em decorrência da procissão em celebração ao dia de São Sebastião. Durante o percurso, na medida em que a procissão avançar, outras vias terão o tráfego interrompido. A liberação acontecerá logo após a passagem dos fiéis. O ato religioso está marcado para começar às 20 horas, na Rua Gilberto de Alencar (igreja de São Sebastião), seguindo para as ruas Marechal Deodoro, Santo Antônio e Floriano Peixoto, Av. Barão do Rio Branco, ruas Fernando Lobo, Santo Antônio, Marechal Deodoro e Gilberto de Alencar, retornando à igreja.

Fonte: Assessoria