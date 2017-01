Professor da UFJF acusado de assédio pede recurso sobre decisão disciplinar

O professor da Faculdade de Odontologia da UFJF que foi acusado em junho de 2016 por uma aluna de 23 anos de ter praticado assédio moral e sexual contra ela protocolou recurso contra a decisão disciplinar tomada pela Comissão de Sindicância da UFJF que apurou o caso. De acordo com a Diretoria de Imagem Institucional da Universidade, o pedido foi registrado nessa quarta-feira, 18.

No dia 9 de janeiro a Universidade divulgou, em nota, que a Comissão havia concluído o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que analisou a denúncia e a conduta do docente. A decisão está mantida em sigilo desde então e, conforme a UFJF, somente será divulgada após avaliação do recurso, que, segundo a Diretoria de Imagem Institucional, deve ser realizada dentro de cinco dias, pelo Reitor Marcus David. Após a análise, o parecer da Universidade será divulgado.

O CASO

O docente de 61 anos foi denunciado em 23 de junho pela estudante que acionou a Polícia Militar (PM) e relatou que o professor a tinha trancado em uma sala vazia e gritado com ela, por tê-lo chamado apenas pelo primeiro nome. Conforme os relatos da jovem, o professor já havia assediado ela e outras alunas em outras ocasiões.

Após a denúncia, o professor se afastou da instituição por dois meses, alegando problemas de saúde e, em agosto de 2016, a UFJF iniciou o PAD para apurar o caso. Em novembro, a Universidade decidiu pelo afastamento do docente até que o processo fosse concluído, o que aconteceu na semana passada.