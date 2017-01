Sessão Cidadão exibe “Eu, Daniel Blake” nesta quinta

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2016, o longa-metragem “Eu, Daniel Blake” é a opção desta quinta-feira, 19, no projeto “Sessão Cidadão”. A exibição acontece às 19 horas, no CineArte Palace (esquina das ruas Halfeld e Batista de Oliveira – Centro), e o ingresso tem preço simbólico de R$ 1.

O projeto “Sessão Cidadão” é desenvolvido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), em parceria com o CineArte Palace, como parte do esforço de revitalização do cinema, e constitui importante alternativa de lazer cultural, com preço acessível.

“EU, DANIEL BLAKE” (EUA/2016)

Gênero: Drama Duração: 110min. Classificação: 12 anos Direção: Ken Loach Elenco: Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan Sinopse: Após sofrer um ataque cardíaco e ser desaconselhado pelos médicos a retornar ao trabalho, Daniel Blake (Dave Johns) busca receber os benefícios concedidos pelo governo a todos que estão nesta situação. Entretanto, ele esbarra na burocracia, amplificada pelo fato dele ser um analfabeto digital. Numa de suas várias idas a departamentos governamentais, ele conhece Katie (Hayley Squires), a mãe solteira de duas crianças, que se mudou recentemente para a cidade e também não possui condições financeiras para se manter. Após defendê-la, Daniel se aproxima de Katie e passa a ajudá-la.

Fonte: Assessoria PJF