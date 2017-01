Posto tem R$900 levados em assalto no Bandeirantes

Um posto de combustível foi assaltado na noite dessa quarta-feira, 18, no bairro Bandeirantes, zona Nordeste. Segundo o frentista que estava trabalhando no local, dois homens chegaram em uma motocicleta, quando o carona apontou um revólver em sua direção e anunciou o assalto. Foi exigido que a quantia do caixa fosse colocada em uma sacola e entregue aos suspeitos. Eles levaram a quantia de R$900 e fugiram sentido ao bairro Vivendas da Serra. As câmeras de segurança do posto filmaram toda ação dos assaltantes. Foi realizado o rastreamento, porém sem êxito.