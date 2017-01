Comissão de Saúde da Câmara visita HPS e propõe melhorias no atendimento ao público

O presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Dr. Adriano Miranda (PHS), realizou uma visita ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) na manhã desta quarta-feira, 17. O intuito foi dar sugestões e contribuições para a melhoria do atendimento ao público, além ouvir as demandas dos gestores do hospital. Participaram da reunião a subsecretária de Urgência e Emergência, Adriana Fagundes, a Diretora geral do HPS, Simone Mathiasi e membros do corpo administrativo. Os vereadores Castelar (PT), Kenneddy (PMDB) e Fiorilo (PTC), membros da comissão, não puderam comparecer e justificaram as ausências.

Realizar um trabalho harmônico entre o Executivo e o Legislativo com o objetivo de avaliar ações imediatas e necessárias para o HPS; ampliar parcerias com instituições de ensino visando aproveitar a mão de obra destas instituições nas demandas do dia a dia do hospital; reforçar a segurança no HPS, garantindo mais tranquilidade para servidores e pacientes e, investir mais na capacitação dos profissionais lotados no local com o objetivo de agilizar os procedimentos que chegam até o hospital. Essas foram as principais propostas apresentadas pelo presidente da Comissão da Saúde.

Segundo Simone, a reunião foi muito produtiva. "Temos que ter esse olhar solidário com intuito de estruturar parcerias para ajudar ao hospital a melhorar a qualidade da assistência, já que absorvemos uma demanda muito grande, não só de Juiz de Fora como também da região." Já Adriana avalia que "foram feitas sugestões viáveis e passíveis de serem implementadas pelo Executivo."

"Estarei atento para que as ideias possam ser postas em prática, com intuito de beneficiar a população de Juiz de Fora", finalizou o vereador.

Fonte: Assessoria Câmara Municipal