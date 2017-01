Jovem é alvo de tiros no São Benedito

Um adolescente de 17 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira, 18, no bairro São Benedito, zona Leste. Segundo a mãe da vítima, seu filho estava no interior de sua residência quando foi chamado no portão e que após sua saída ouviu sons de diversos tiros. Ele correu para o interior da residência sangrando. A princípio, ele foi atingido por dois tiros, sendo um no lado direito da região do tórax e outro no braço esquerdo. O rapaz foi encaminhado para o HPS, permanecendo internado. A vítima e seus familiares não quiseram relatar mais informações sobre o ocorrido. O autor não foi identificado.