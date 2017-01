Crianças são presas em canil e sofrem maus tratos

Uma menina de 11 anos foi vítima de maus tratos na noite dessa quarta-feira, 18, no bairro Santa Tereza, zona Sudeste. Segundo o pai da criança, que possui a guarda da mesma, sua filha havia ido visitar a mãe, quando esta saiu de casa e a deixou com uma criança de 4 anos, sem o cuidado de um responsável. O tio da menina, que é usuário de drogas, chegou à residência e prendeu as duas crianças em um canil, trancando o local e as jogando água com uma mangueira. A avó da garota compareceu ao endereço e retirou as vítimas do canil, sendo segurada pelos braços pelo autor. Após o fato, a menina de 11 anos ligou para o pai e pediu que este a buscasse da casa da mãe. Em casa, ela contou o ocorrido e apresentou um pequeno corte na perna direita e uma na mão esquerda.