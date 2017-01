Prazo para instalação de câmeras em táxis é prorrogado

O prazo para os taxistas de Juiz de Fora instalarem câmeras de segurança nos veículos foi prorrogado para mais 60 dias pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra). O equipamento seria cobrado desde 23 de dezembro em todos os carros que venceram a licitação pública de 2016, mas a Secretaria optou por estender o prazo para a instalação por conta da demora no processo de compra e regularização das câmeras, que acabou extrapolando o antigo prazo fixado. Diante da decisão, os motoristas têm até o final de fevereiro para se adequarem.

“Foi realizado um pedido junto ao Sindicato, quando observamos que não ia dar tempo de instalar e regularizar os veículos de transporte urbano. Portanto estendemos o prazo por mais 60 dias de duração”, explica o presidente do Sindicato dos Taxistas, Aparecido Fagundes da Silva, que já adequou o veículo, que serve para realização de testes para outros táxis. Por enquanto, o carro é o único com a câmera instalada. Ao todo, serão 250 táxis com o equipamento.

“De certa forma, a câmera vai inibir os assaltos a trabalhadores da categoria. Nesses casos, as imagens serão encaminhadas às autoridades para que as devidas providências sejam tomadas”, explica Silva.

O sistema de segurança é contratado de forma particular por cada profissional e custa em torno de R$1.700. Caso o motorista ainda não tenha o sistema no veículo após o término do prazo, por questões de contra tempo, ele deverá apresentar uma declaração da empresa à prefeitura, para fins de fiscalização.