Setores de estética e vestuário atraem investidores

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) divulgou no início do mês os números do último Indicador de Confiança dos micro e pequenos empresários de varejo e serviços (MPEs), calculado em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Quanto mais próximo de 100, mais otimistas estão os empresários em relação aos próprios negócios. Entre novembro e dezembro foi constatada uma diminuição na confiança dos MPEs. O indicador, que estava acima dos 50 pontos em outubro e novembro, caiu para 48,9 no mês passado. Ainda assim, o grau de otimismo aumentou em relação ao final de 2015, quando a pontuação foi igual a 40.

De acordo com dados divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Juiz de Fora, o universo do microempreendedorismo individual (MEI) está em franca expansão desde o surgimento dessa figura jurídica, em 2009. Somente em 2016, foram 109.645 formalizações de MEI em Minas Gerais. O estado ocupa a terceira posição na ordem de formalização, com um total de 729.746 MEIs, ficando atrás apenas de São Paulo (1.711.010) e Rio de Janeiro (816.607). Só na região da Zona da Mata e Vertentes são 87.301 microempreendedores individuais formalizados. Em Juiz de Fora, esse número é de 21.320. A cidade é a primeira da região na lista.

Ainda segundo o Sebrae/JF, em dezembro de 2016, a maioria dos MEIs da cidade (10,51%) estavam voltados para o segmento de cabeleireiros. Em segundo lugar vêm os comércios varejistas de vestuário e acessórios (7,41%), seguidos pelas obras de alvenaria (4,5%). “A gente percebe que o setor relacionado aos salões de beleza tem tido um crescimento forte. Isso acontece porque os clientes estão cada vez mais preocupados com sua beleza, saúde e bem-estar”, afirma Paulo Veríssimo, analista do Sebrae.

“Além disso, o empresário percebeu que há diversas possibilidades de serviços no setor, que podem ser realizados com a ajuda de simples cursos e capacitações que estão sempre disponíveis. De maneira geral, esse tipo de negócio é mais simples e fácil de ser aberto e mantido com um pequeno investimento”.

Veríssimo acredita que um dos principais diferenciais no microempreendedorismo atual é a capacidade dos empresários enxergarem oportunidades ainda não exploradas. “No próprio setor de beleza vemos um exemplo disso, com o retorno das barbearias. Os empreendedores estão oferecendo, além do corte do cabelo e da barba, serviços diferenciados de entretenimento dentro dos salões”, pondera.

INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO

Para as pessoas que desejam se tornar empreendedoras, o analista recomenda que o primeiro passo seja o planejamento. “Independentemente do tipo de negócio, é importante pesquisar as oportunidades de mercado, fornecedores, custo mensal, impostos e capital próprio”, ressalta. “Muitos se esquecem do dinheiro de giro, que é a quantia necessária para operar a empresa, evitando assim a busca de recursos adicionais. Tudo isso deve ser planejado, para que o empresário não corra o risco de ficar endividado”.