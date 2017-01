Pais devem verificar regularização de transporte escolar antes de contratação

Com a aproximação do período de volta às aulas, muitos pais se programam para garantir a tranquilidade do reingresso estudantil dos filhos. A escolha do transporte escolar ao colégio e a verificação do profissionalismo dos motoristas são assuntos importantes a serem observados pelos contratantes antes de fecharem negócio.

O transporte escolar é realizado em veículos como ônibus e vans, e desempenhado por motoristas credenciados e treinados para realizar tal função.

Para transportar alunos, é necessário que o profissional e o veículo estejam cadastrados junto a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), quanto às normas exigidas. O veículo precisa ser adequado com uma faixa amarela nas laterais e na traseira, que tenha a expressão ESCOLAR em letras garrafais e de forma clara. Na parte externa do veículo também deve estar aparente o telefone e número da licença, escrito em preto. O veículo que não cumpre estas exigências é tratado como irregular pela Settra.

“Além das características observadas na lataria do veículo, quando ele passa pela vistoria, é fixado no parabrisa dianteiro do carro, um selo referente à vistoria daquele semestre, que ocorre sempre no início de janeiro e julho de cada ano”, explica o presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares, José Murilo Giotti.

As exigências que o profissional de transporte escolar deve ter são:

 Carteira de habilitação na categoria D ou E;

 Curso de transporte escolar em coletivo; renováveis a cada 5 anos.

 Junção de documentos necessários para a função; disponíveis para consulta junto a Settra.

O agente de transporte e trânsito da Settra, Eduardo Coleta, conta que para que o motorista seja vinculado ao seguimento, é exigido que o veículo esteja cadastrado no artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro, assim como o condutor e auxiliar de viagem, bem como o motorista substituto, em casos de imprevistos.

“A Settra sempre realiza verificações sobre as condições de trabalho desses profissionais. Se houver algum veiculo ilegal em exercício, ele é removido e são aplicadas as punições cabíveis”, explica.

Em Juiz de Fora, cerca de 150 veículos escolares estão cadastrados no serviço. Giotti aconselha que os pais estejam atentos à qualidade do serviço oferecido, à manutenção do carro e ao tratamento das crianças por parte dos funcionários.

“Nem sempre o preço deve ser o fator relevante, mas a qualidade de como o serviço é prestado. Além disso, o seguimento é um dos mais seguros que existem”, finaliza.