Vigilância Sanitária apreende ônibus de consultas oftalmológicas sem alvará

Durante operação em um condomínio no bairro São Pedro, Cidade Alta, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) apreendeu um ônibus onde eram realizadas consultas oftalmológicas sem alvará sanitário da Secretaria de Saúde (SS). O veículo pertence a uma ótica que, além de oferecer o serviço médico sem autorização, ainda promovia a venda casada de óculos já prontos. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) foi acionada, através de denúncia formal, via e-mail, feita por um morador do local. A apreensão foi realizada na terça-feira, 17.

A ação contava com a participação de um médico e um auxiliar, que não tinha formação específica para a atividade, com uma banca comercializando os óculos. Também estavam no local responsáveis pela ótica, reincidente na infração. De acordo com o chefe do Departamento de Vigilância Sanitária, Ivander Matos, que lavrou o auto de apreensão do veículo, o serviço de saúde em questão não poderia ser oferecido sem autorização prévia, que fiscaliza, entre outras coisas, condições sanitárias do local, periodicidade de higienização, informação sobre mão de obra. O ônibus foi apreendido e está sob guarda da PJF.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Rodrigo Almeida, explicou os próximos passos. "O serviço prestado sem alvará sanitário pode expor a população a risco. Devido à reincidência, o veículo foi apreendido, afastando o risco de imediato. A partir de agora, o ônibus só será liberado mediante apresentação da licença sanitária para prestar o serviço de consultório". Como sanção, os responsáveis, além de ficar sem o veículo até apresentarem a documentação devida, devem ainda arcar com a taxa de fiscalização, que varia de acordo com o tamanho do veículo. O médico que atendia no local também será denunciado ao Conselho Regional de Medicina. Quem presenciar algum serviço de saúde suspeito pode denunciar à vigilância pelo telefone 3690-7472 ou pelo email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Fonte: Assessoria