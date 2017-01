Integrante de quadrilha responsável por roubos é preso

Um jovem de 21 anos foi preso nessa quarta-feira, 18, pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos (DERR) da Polícia Civil (PC), após ser investigado por diversos crimes de roubo. Ele foi encaminhado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), onde cumprirá prisão preventiva.

As investigações da PC apontam que o jovem, morador do bairro Jardim Gaúcho, zona Sul, seria o último integrante de um grupo que agia em Juiz de Fora e região. Os outros quatro suspeitos de integrarem a quadrilha foram presos em 14 de dezembro. Três deles, de 19, 20 e 21 anos são suspeitos de cometer roubos e furtos a estabelecimentos comerciais e casas em diversas regiões da cidade e estavam sendo investigados há cerca de cinco meses, através do cruzamento de informações de registros da Polícia Militar (PM).

Além dos crimes de roubo, o jovem de 20 anos também era suspeito de participar de homicídios e já soma 19 passagens pela polícia. O quarto suspeito, de 23 anos, teria roubado um carro, em janeiro de 2016, no Bairro Alto dos Passos. Na ocasião, ele rendeu a motorista, que estava com um bebê, e fugiu com o veículo. A mãe conseguiu retirar a cadeirinha com o filho antes da fuga.