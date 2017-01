Alistamento militar online está temporariamente suspenso

Desde 2 de janeiro, jovens do sexo masculino que completam 18 anos neste ano já estão realizando o alistamento militar, que se encerra em 30 de junho. O cadastro online está temporariamente suspenso. De acordo com a Secretaria de Governo da Prefeitura de Juiz de Fora, o Exército Brasileiro informou está realizando manutenção no site e, até que seja retomado, o candidato deve comparecer à Junta de Serviço Militar (JSM), localizada na Avenida Brasil, 560, Centro. Para o cidadão que reside no exterior, será necessário comparecer aos consulados ou embaixadas do Brasil.

Os documentos obrigatórios para efetivação do alistamento são: original e cópia da certidão de nascimento ou equivalente (carteiras de identidade, nacional de habilitação/CNH ou de trabalho); comprovante de residência; foto 3x4 recente; e cadastro de pessoa física/CPF. No alistamento, a Junta informará a data em que o cidadão deverá retornar para apresentação na seleção geral ou dispensa do serviço militar.

O alistamento é obrigatório, e o não cadastro pode acarretar multa, que varia de acordo com os dias em que o candidato deixou de se alistar, além do não recebimento do comprovante de inclusão na reserva militar. A falta do documento impossibilita que o jovem participe de concursos públicos, obtenha passaporte, título de eleitor ou realize matrículas em escolas e faculdades públicas.

Fonte: Assessoria