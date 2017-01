Comissão de Segurança Pública analisa condições de trabalho de agentes penitenciários

A Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara de Juiz de Fora pretende agendar visitas nos sistemas prisionais do município para analisar as condições de trabalho dos agentes penitenciários e, posteriormente, fazer um relatório final que será apresentado na Câmara Municipal e encaminhado para as autoridades do Estado, visando melhores condições de trabalho para a classe.



Esta foi a principal medida tirada na reunião da Comissão de Segurança, realizada nesta quarta-feira, 18, na Câmara Municipal, que teve a participação de agentes penitenciários, representantes da Associação do sistema socioeducativo prisional de Juiz de Fora (ASSPRIJUF), além dos vereadores sargento Mello Casal (PTB) - presidente da Comissão - e Charlles Evangelista (PP).



Na última segunda-feira, 16, a comissão de Segurança Pública encaminhou uma representação ao Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, solicitando esclarecimentos sobre a rescisão contratual dos agentes penitenciários contratados no município de Juiz de Fora. De acordo com o documento, o contrato administrativo foi rescindido sem a prévia comunicação de no mínimo 30 dias, sendo os agentes penitenciários pegos de surpresa com a demissão em massa. A representação foi um dos temas da reunião que também tratou das condições de trabalho que os agentes encontram atualmente.



O presidente da ASSPRIJUF, Wanderson Pereira Pires, relatou as demandas abordadas pelos agentes na reunião. "Em Juiz de Fora contamos com cinco unidades prisionais e o socioeducativo. Nossas solicitações são as de melhorias nas condições de trabalho e valorização da classe, e também a revisão por parte do governo do Estado em relação a essas demissões que aconteceram." Pires também falou sobre a importância da participação da comissão no caso. " Em conjunto com a Comissão de Segurança Pública, nós estaremos fazendo visitas aos sistemas prisionais da cidade, visando as demandas de cada unidade, para assim tomarmos as devidas providências."



A comissão de Segurança Pública é composta pelos vereadores sargento Mello Casal (PTB), Charlles Evangelista (PP), Wanderson Castelar (PT) e José Fiorillo (PTC). Os membros da comissão irão se reunir para definir as datas das visitas aos sistemas prisionais da cidade.

Fonte: Assessoria