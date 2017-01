Trio agride entregador a coronhadas e rouba parte da carga no JK

Um homem de 54 anos fazia entregas pelo Bairro JK, zona Sudeste, quando foi manobrar o veículo em um viradouro na Rua José Roque de Souza, próximo ao número 278, e foi surpreendido por três homens armados, que anunciaram o roubo. A vítima disse que não tinha dinheiro, e os autores então passaram a agredi-la com coronhadas na cabeça, até que ela perdeu os sentidos, caindo do banco do veículo.

Naquele momento, os homens aproveitaram para roubar bebidas fugindo por um pasto próximo ao local do crime. A vítima reconheceu um dos autores por meio de foto, e não soube dizer nada sobre os outros envolvidos. Ferido, o condutor foi levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) onde foi atendido, e teve constatada uma lesão no lado esquerdo do rosto. A Polícia Militar (PM) fez buscas, mas não encontrou os suspeitos.