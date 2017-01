Quarteto com 87 passagens pela polícia é preso por tráfico de drogas em Chácara

A Polícia Civil (PC) por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos (DERR) apresentou quatro homens em flagrante por tráfico de drogas no município de Chácara distante cerca de 27km de Juiz de Fora presos nessa terça-feira, 17. Dois homens de 18 e 23 anos, respectivamente, são suspeitos de um roubo a um posto de gasolina ocorrido do dia 28 de dezembro, no bairro Filgueiras, Zona Sudeste, crime que deu início às investigações.



“Levantamos informações de que os suspeitos que cometeram o crime residem em Chácara. Então, a equipe da DERR foi deslocada e conseguiu fazer a abordagem dos dois, e além deles, mais dois suspeitos, em uma boca de fumo. Durante a abordagem, encontramos 25 barras de maconha embaladas, fracionadas e prontas para venda”, detalhou o inspetor da DERR, Rogério Marinho.



Os quatro homens e o material foram trazidos para Juiz de Fora e a PC realiza o reconhecimento deles pelas vítimas. “Quando consultamos os nomes deles no sistema, percebemos que juntos, eles têm 87 passagens por diversos crimes, entre eles, receptação, furto, roubo, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, desacato”, destacou Marinho.



Conforme o inspetor, quando a equipe chegou ao local onde o quarteto estava, uma campana foi feita para observar a maneira de atuação dele. “Observamos a forma de venda. Os quatro ficavam próximos a um bar, quando chegava um usuário eles saíam e entravam em um beco. Depois disso, voltavam e serviam a pessoa. Durante a abordagem, um deles chegou a engolir uma bucha de maconha. Nós fomos ao beco e no canto da parede estava o material apreendido”, relatou Marinho.



Ainda de acordo com ele, nenhum dos suspeitos, nem a dupla envolvida no roubo ao posto de gasolina no Filgueiras, nem os outros dois de 18 e 36 anos, respectivamente, possuía mandado de prisão em aberto. Eles foram presos em flagrante de delito por tráfico de drogas e encaminhados diretamente ao Centro de Remanejamento Prisional (Ceresp).