Adolescente de 16 anos é encontrado com crack e munições no Santo Antônio

Um adolescente de 16 anos foi encontrado com drogas na noite dessa terça-feira, 17, no bairro Santo Antônio, zona Sudeste. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu denúncias anônimas de que ele estaria realizando comércio de entorpecentes na praça do bairro. Quando a equipe chegou ao local, se deparou com o garoto, que fugia. Após desembarcarem da viatura conseguiram realizar a abordagem. Ele jogou um invólucro no chão e em seguida levantou as mãos em posição de abordado. Se deslocando até o local onde foi dispensado o invólucro, a polícia encontrou uma pedra bruta de crack. A PM seguiu até a residência do suspeito, onde seu padrasto autorizou a buscas. No imóvel foram encontradas vinte buchas de maconha, dois papelotes de crack, um revólver calibre 38, 14 munições de mesmo calibre e uma munição calibre 32, todas aparentemente intactas, além da quantia de R$20. O adolescente já havia sido apreendido anteriormente por porte ilegal de arma de fogo e participação em tráfico de drogas. Ele também é suspeito de ter envolvimento em homicídios ocorridos na região. O jovem foi encaminhado à delegacia, juntamente com sua mãe.