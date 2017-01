Jovem de 19 anos morre baleado no bairro Vila Olavo Costa

Um jovem de 19 morreu baleado na noite dessa terça-feira, 17, no bairro Vila Olavo Costa, zona Sudeste. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia e o SAMU receberam o chamado de que duas pessoas haviam sido atingidas por tiros no local. Ao chegar ao endereço, eles se depararam com o jovem de 19 anos caído no chão. Segundo populares, um adolescente de 17 anos também foi atingido e já havia sido socorrido por moradores e levado ao HPS, onde foi encaminhado ao centro cirúrgico. Os autores fugiram e não foram localizados.