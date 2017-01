Jovem é atingido por dois tiros no Vila Alpina

Um jovem de 24 anos sofreu uma tentativa de homicídio na tarde dessa terça-feira, 17, no bairro Vila Alpina, zona Sudeste. Segundo a tia da vítima, após ouvir vários sons semelhantes a tiros, percebeu uma aglomeração de pessoas na rua e se deslocou ao local. A mulher se deparou com o sobrinho caído e baleado. Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, os autores já haviam fugido. Uma senhora não identificada no boletim de ocorrência entregou uma sacola plástica contendo três cartuchos deflagrados, um cartucho intacto e um projétil deformado. A vítima foi encaminhada para o HPS aparentemente com duas perfurações, uma na região do tórax e a outra nas costas. O rapaz não soube apresentar características dos suspeitos, pois estavam encapuzados, porém relatou que estavam em três motocicletas. O rastreamento dos autores prossegue.