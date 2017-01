Católicos celebram dia de São Sebastião nesta quinta

No dia 20 de janeiro, fieis da Igreja Católica celebram São Sebastião, mártir conhecido como o defensor da fé cristã. “São Sebastião foi um soldado romano que viveu entre os anos 256 e 288 ou 289, não se sabe o ano certo de seu martírio”, esclareceu o Padre Vanderlei Santos de Sousa, administrador da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na qual Capela São Sebastião pertence.



São Sebastião tem origem francesa e prestou serviço ao exército romano como guarda imperial na época do Imperador Diocleciano. “Durante esse período, os cristãos eram perseguidos e não podiam professar a sua fé. Mesmo com a proibição, São Sebastião levava aos prisioneiros uma mensagem cristã de esperança”, contou.



Ele foi denunciado e levado ao imperador. “O imperador exigiu que ele prestasse culto aos deuses romanos, mas ele recusou, por isso foi sentenciado. Sua sentença foi ser amarrado em uma árvore e ser flechado até a morte”, falou. São Sebastião não morreu e uma mulher cristã lhe ajudou na recuperação.



“Depois de recuperado, ele retornou ao imperador e reafirmou a sua fé cristã publicamente, e assim foi condenado a morte por espancamento”, disse. São Sebastião é intercessor contra as doenças, pestes e calamidades em geral. “Por estar inserido nesse período de grandes mártires da fé cristã, foi canonizado no calendário cristão devido sua fidelidade”, acrescentou.



Atualmente, o local de seu sepultamento é conhecido como Catacumbas de São Sebastião, em Roma. “Lá os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia de maneira clandestina, já que não podiam fazer o culto em público”, frisou o padre ao explicar que os locais escolhidos para as cerimônias cristãs eram onde os mártires estavam enterrados.



As comemorações na paróquia tiveram início no dia 11 com novenas e benção. As comemorações se encerram no dia 20. Às 6h haverá Celebração Eucarística e um café da manhã compartilhado, ao meio dia acontece o terço e às 19h, procissão e missa.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

- Igreja de São Sebastião - Praça Hermenegildo Vilaça, s/nº - Entre as Ruas Halfeld e Marechal, Centro

• Até 19 de janeiro – Novena

• Dia 18 de janeiro – Quarta-feira – Dia dos profissionais e trabalhadores em área de Educação

7h30 e 19h – Missa e Novena

*Haverá funcionamento de barracas à noite

• Dia 19 de janeiro – Quinta-feira – Dia dos profissionais da Saúde

7h30 e 19h – Missa e Novena

*Haverá funcionamento de barracas à noite

• Dia 20 de janeiro – Sexta-feira – Dia de São Sebastião

7h30, 9h30, 12h, 14h, 16h e 18h30 – Missas

*Após a missa das 18h30, haverá procissão pelas ruas do Centro

**Haverá funcionamento de barracas durante todo o dia

- Paróquia São Sebastião - Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 10.578 - Barreira do Triunfo

• Até 21 de janeiro - Novena

• Dia 18 de janeiro – Quarta-feira

19h30 – Missa na Matriz

• Dia 20 de janeiro – Sexta-feira – Dia de São Sebastião

19h30 – Missa na Matriz, seguida de procissão

• Dia 22 de janeiro – Domingo

8h – Missa na Matriz

12h – Almoço, em seguida Festival de prêmios

- Capela São Sebastião – Rua Henrique Pimenta Brasiel, 277 - Jardim Esperança

• Até 19 de janeiro - Novena

• Dia 20 de janeiro – Sexta-feira – Dia de São Sebastião

6h – Missa com café partilhado

12h – Terço na igreja

19h – Procissão seguida de Missa festiva