Comemoração no fim do mês aquece setores ligados a folia

A mais de um mês das comemorações do Carnaval na cidade, as lojas de tecidos e adereços já são procuradas pelos foliões. Por conta do Carnaval em Juiz de Fora ser antecipado das comemorações oficiais, o juiz-forano acaba se divertindo duas vezes, como é o caso da roteirista Analu Pitta, que comemora o carnaval em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro. “Eu aproveito o carnaval de rua há anos, tanto o pré-carnaval em Juiz de Fora quanto os bloquinhos no Rio de Janeiro”, disse.



Para ela, as fantasias são importantes e é um ponto chave da folia. “As fantasias são muito importantes para mim, acho que acabam sendo o que eu mais gosto no carnaval, então preparo tudo com muita antecedência: pesquiso modelos na internet, compro tecidos para mandar fazer roupas na costureira, acessórios, perucas, maquiagens”, explicou. A roteirista afirmou que gosta de montar fantasia completa para cada dia de folia, por isso, gasta em torno de R$200.



Um dos proprietários da loja Tetê Festas, José Carlos Aguiar, contou que nesse início de mês, as pessoas têm procurado o estabelecimento para comprar itens de decoração de festas carnavalescas, como máscaras grandes e fitas metalizadas ou de plástico. “Quando chegar mais próximo da data, as pessoas procuram itens para fantasia. Todo mundo quer colocar um chapéu diferente, um óculos diferente, um colar ou máscara mais bonita para entrar no clima das festas”, disse.



Ele afirmou que devido à crise econômica, os foliões devem evitar fantasias mais caras e complexas. “Existe produtos para todos os públicos: aqueles que podem investir um pouco mais e aqueles com orçamento mais apertado. O Carnaval é uma festa que as pessoas gostam muito e não vão deixar de brincar”, falou.



Este ano, o Carnaval será comemorado no final do mês e o lojista espera que isso impulsione as vendas. “A data é boa, na última semana de fevereiro. Durante o mês vão acontecer várias festas de pré-Carnaval em clubes. Acredito que teremos um Carnaval melhor este ano”, ressaltou.



O estabelecimento possui parcerias com alguns blocos na cidade que facilita a busca dos foliões e contribui nos ganhos do estabelecimento. “Algumas pessoas pegam algum adereço para acompanhar a fantasia do bloco, para poder chamar mais atenção”, disse. A loja também é procurada por estabelecimentos de outras cidades, que acabam comprando em atacado e movimentam mais o lucro.



Sobre os preços dos adereços, Aguiar afirmou que os valores de alguns objetos aumentaram, acompanhando a inflação, em torno de 8%.

TECIDOS E AVIAMENTOS

A proprietária da loja de tecidos Casa Chic, Munira Haddad Rahme, afirmou que o local foi procurada por aqueles que confeccionam fantasias e que os tecidos em alta são flame, dublado, veludo, cetim estampado, pluma e etaflon.



“O capim de acetato serve para substituir a pluma e é mais barato. O kilo da pluma sai por R$1.500 e o do capim sai por R$115, a diferença é muito grande”, disse Munira ao contar que tem investido no material para atrair o público.



Os artigos servem para a confecção de fantasias e, segundo Munira, as escolas de samba da cidade já procuraram o estabelecimento. “Elas fizeram carta de crédito e estão quase prontas”, afirmou. Agora, a lojista espera que as escolas de samba dos municípios da região procurem o estabelecimento para as compras dos materiais.



“O preço subiu em torno de 2%, mas tem alguns artigos que estão sendo vendidos com o valor do ano passado”, falou.



O presidente do Sindicato do Comércio (Sindicomércio), Emerson Beloti, afirmou que o Carnaval aquece alguns setores do comércio. “O Carnaval não é considerado uma data especial para o comércio, porque não lhe abrange como um todo. Mas um evento que promove alguns setores do comércio, como bares e restaurantes”, explicou.



O motivo para não ser uma data boa, esclareceu Beloti, é que durante as comemorações, a população possui outros planos. “Muitos aproveitam para viajar ou ficam em casa para acompanhar os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro ou São Paulo”.



O sindicalista reforçou que os lojistas beneficiados pela comemoração fiquem atentos as datas, já que as comemorações na cidade são adiantadas. “A praticamente um mês do Carnaval, esses empresários já devem ter comprado os produtos para começar a mobilizar as vendas”, falou.