UFJF disponibiliza cursos gratuitos para professores em início de carreira

O projeto de extensão “Práticas docentes em ciências e matemática de professores dos anos iniciais em início de carreira”, do Núcleo de Educação em Ciência, Matemática e Tecnologia (NEC), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), foi criado com a proposta de auxiliar professores em início de carreira e que atuam nos anos iniciais da educação básica (1º ao 5º ano do ensino fundamental) na preparação de aulas e na transmissão de conteúdo.

O objetivo do projeto é trabalhar questões relacionadas ao ensino das ciências — química, física — e da matemática nas classes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com professores com até cinco anos de experiência em sala de aula. “Diversos autores do campo da educação afirmam que os professores em início de carreira precisam passar por obstáculos difíceis de ser superados, o que pode levar ao abandono da carreira. Por outro lado, também é nessa fase que os professores aprendem muito sobre a profissão docente”, explica o coordenador do projeto, Reginaldo Fernando Carneiro.

O projeto teve início em abril de 2015, com a liberação de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig). Na primeira etapa, que durou um semestre letivo, a equipe teve oportunidade de conhecer os professores e mensurar seus conhecimentos sobre ciências e matemática. “Procuramos saber como eles se tornaram professores e conversar sobre suas experiências, analisando suas maiores dificuldades. Nessa etapa, pudemos levantar os temas, os conceitos e os conteúdos que seriam trabalhados dali para frente, sendo justamente aqueles mais difíceis para os professores.”

A partir deste levantamento, foram desenvolvidas oficinas, abordando as disciplinas com maior nível de dificuldade, que foram lecionadas de agosto de 2015 a dezembro de 2016.

Atualmente dez professores de escolas particulares, municipais e estaduais participam do projeto, que tem reuniões presenciais a cada 15 dias. Para deixar o grupo mais próximo, coeso e reduzir a distância ocasionada pela frequência quinzenal dos encontros, foi criado um grupo no Facebook para divulgar todo o material das oficinas, além de eventos, concursos e sites relacionados ao ensino das ciências e da matemática.

O projeto foi premiado na Mostra de Ações de Extensão da UFJF, realizada durante a Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade, em outubro do ano passado. As atividades voltam a ser ministradas no início do semestre letivo. Professores que atuam nas classes iniciais e que tenham até cinco anos de carreira podem se inscrever, entrando em contato com o coordenador, pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Fonte: Assessoria