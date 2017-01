Homem em surto ameaça três pessoas de agressão e morte

Um homem de 46 anos, que faria uso de medicamentos controlados, foi denunciado por uma adolescente de 17 anos, uma mulher de 45 e um rapaz de 22 anos, na manhã dessa segunda-feira, 16, na Rua Carlos Campos Sobrinho, Tiguera, zona Sudeste, porque teria feito uma série de ameaças ao grupo.

Ele estaria em um surto psicótico e teria dito que agrediria e mataria o grupo. No local, após buscas, a Polícia Militar (PM) encontrou uma pistola Taurus calibre 380, com o Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf) com data de vencimento em 2013. O suspeito foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) e posteriormente à Delegacia.