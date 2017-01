Uma mulher de 30 anos sofreu uma tentativa de assalto ao embarcar em um ônibus na noite dessa segunda-feira, 16, no bairro Morro da Glória, região Central. Segundo a vítima, ao entrar no ônibus da linha 534, um homem lhe segurou e puxou sua bolsa. O motorista ao perceber o fato, fechou a porta do veículo. Alguns passageiros conteram o autor, que tem 40 anos, até a chegada da PM. Ele foi preso e conduzido à delegacia.