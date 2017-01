Um ônibus foi assaltado na noite dessa segunda-feira, 16, no bairro Cidade do Sol, zona Norte. Segundo as vítimas, um homem armado com faca anunciou o assalto e levou a quantia de R$12. Ele ainda levou dois aparelhos celulares de passageiros. Após o fato, o autor desembarcou no próximo ponto, fugindo sentido ao bairro Jóquei Clube. Ele não foi localizado.