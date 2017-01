Um homem de 35 anos sofreu uma tentativa de homicídio na tarde dessa segunda-feira, 16, no bairro Vila Alpina, zona Sudeste. Segundo a vítima, ela se encontrava no local do fato quando um veículo com dois ocupantes de aproximou e começou a efetuar tiros em sua direção. O homem foi atingido por um dos disparos na região posterior do tórax e foi socorrido até o HPS. Ele não corre risco de morte. Os autores não foram localizados.