Doze detentos ficam feridos após início de motim na Penitenciária José Edson Cavalieri

Um princípio de motim foi registrado na tarde desta segunda-feira, 16, na Penitenciária José Edson Cavalieri, no bairro Linhares. De acordo com o boletim de ocorrência, após uma denúncia de que havia arma de fogo no local, foram realizadas buscas. Os detentos ficaram insatisfeitos e iniciaram o motim, sendo contido pelos agentes penitenciários. Os profissionais tiveram que usar armas não letais, como balas de borracha e granada de luz e som. Doze presos ficaram feridos e foram levados para o HPS. Durante buscas no presídio, foram encontrados em uma cela 26 buchas de maconha, três celulares, oito carregadores de celular e dois cabos USB. Em outra cela, foram encontrados quatro celulares e três carregadores. Além disso, dois telefones, dois cabos USB e duas baterias foram localizados e sem dono.