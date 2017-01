Câmara elabora projeto para levar telefonia e eletricidade à Zona Rural

A Comissão Especial de Eletrificação Rural da Câmara Municipal se reuniu nessa segunda-feira, 16, com representantes do legislativo para debater a falta de telefonia móvel e de energia elétrica na zona rural da cidade, especialmente nos distritos de Humaitá, Dias Tavares e Ribeirão do Carmo.

“A comissão resolveu reunir dois representantes, tanto de telefonia quanto a de eletrificação junto ao Poder Legislativo porque tínhamos duas metas: um projeto de lei para criação de novos distritos e outro para realizar a expansão da área urbana”, explica o vereador Vagner de Oliveira (PSC), membro da Comissão.

Antes das discussões, moradores das localidades realizaram abaixo assinados solicitando os serviços de telefonia junto à prefeitura. No entanto, a disponibilização do serviço sofre relativa demora por conta de questões burocráticas. Para que as solicitações sejam atendidas, é necessário transformar essas comunidades em distritos.

“Grande parte dessas áreas rurais perdeu a característica de zona rural e apresenta aspecto urbano”, ressalta Vagner.

Na quinta-feira da semana passada, 12 foi decidido em reunião que seria realizado um único projeto para solucionar as duas medidas. Neste sentido, a comissão trabalha em conjunto com a administração do município para que a criação dos novos distritos aconteça junto à expansão urbana. Desta forma, a disponibilização dos serviços de telefonia e energia elétrica se alinha a uma medida do Governo de Minas Gerais que leva telefonia a regiões de difícil acesso do estado, a “Minas Comunica 2”.

Conforme a proposta apresentada, a Comissão irá elaborar um projeto que atenda a toda a demanda. “O próximo passo será uma reunião já solicitada com o secretário de planejamento Helvécio Magalhães e também com a Fundação João Pinheiro, para que possamos realizar a montagem do projeto e fazer a demarcação dessas áreas que serão atendidas”, finaliza o vereador.