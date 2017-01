Homem que matou a mãe a facadas estava em surto de esquizofrenia

O homem de 33 anos que matou a própria mãe na noite do sábado, 14, apresentava histórico de esquizofrenia, e estava em surto, no momento do crime. A esquizofrenia, segundo psicóloga Ana Maria Mattos de Andrade, é uma fragmentação da estrutura básica dos processos mentais da personalidade. A pessoa nessa situação, ainda conforme a profissional, tem características de personalidade instáveis.



“A esquizofrenia pode ser provocada tanto por fatores genéticos, como quando há alguém com esquizofrenia na família e pode também ser causada por fatores sociais, culturais. Isso vai causar um comportamento social fora do normal. Ela tem dificuldade de discernir o que é real do que não é, além de ter pensamentos confusos”, detalha. Ainda segundo ela, pode haver delírios. Podendo também apresentar diminuição ou anulação quase que completa da interação social.



Em casos de surto, como no caso do homem que matou a mãe dele, a pessoa fica completamente fora da realidade. O que ela imagina passa a ser real, então mesmo que não exista ameaça, ela enxerga algo ameaçador. O pensamento fica confuso, o discurso desorganizado e, às vezes, há uma indiferença emocional muito grande a ponto da pessoa não perceber que está agredindo a mãe, o irmão ou esposa, por exemplo”, pontua a psicóloga.



A contenção, conforme foi feita no caso, é necessária durante algumas crises. “É preciso conter e medicar. Porque a pessoa alcança uma força descomunal. É dificílimo conseguir contê-la sozinho. Então, é necessário ter alguém preparado para lidar com isso. Os policiais militares não são preparados para lidar, enfermeiros psiquiátricos estão, então é preciso acionar o atendimento em saúde e explicar a situação. Mas em casos em que há ameaça a vida, a polícia também precisa ser acionada e duas, três, até quatro pessoas ou mais podem ter que ajudar. Na realidade, a pessoa em um surto não quer atacar, mas fantasia a ameaça e responde a ela”, encerra.