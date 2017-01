Briga entre detentos deixa feridos no Ceresp

Uma briga entre grupos rivais no pátio do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) em Juiz de Fora na manhã dessa segunda-feira, 16, deixou sete homens feridos.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), o desentendimento aconteceu por volta de 9h30, durante o banho de sol dos detentos. Conforme nota enviada pela assessoria, agentes penitenciários precisaram intervir na briga.

Os feridos foram atendidos no setor de saúde da própria unidade, a situação foi controlada e o funcionamento do Centro segue normal.

Nesse domingo, dois homens invadiram o local e dispararam tiros.

