Homem morre e seis ficam feridos em acidente na BR-040

Um homem de 46 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente no km 769 da BR-040, nas proximidades do bairro Barreira do Triunfo, zona Norte, no início da tarde desse domingo, 15.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher conduzia um Fiat Siena, quando perdeu o controle do veículo, invadindo a contramão e atingindo um Corsa Ret, com placa de Conselheiro Lafaiete. Com a colisão, o Corsa acabou caindo em uma ribanceira, de aproximadamente três metros de altura. O motorista, Pedro Henrique dos Andes Batista, de 46 anos, morreu na hora. Com ele estavam uma mulher, de 36 anos e um menino, de 10, que foi encaminhado à Santa Casa com fratura nas pernas.

A criança está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Infantil do hospital, mas o estado de saúde é considerado estável. Ela permanece lúcida e orientada.

A mulher de 36 anos, que sofreu uma fratura no braço, foi encaminhada ao HPS e passou por uma cirurgia. Ela permanece internada na enfermaria feminina do hospital e passa bem.

No Siena estavam quatro pessoas: duas mulheres, um homem de 49 anos, que está internado na Santa Casa e um bebê.

Uma das mulheres, de 47 anos, que conduzia o Siena também foi conduzida ao HPS, com ferimentos. Ela passou por avaliação da equipe de traumatologia, foi medicada e liberada ainda nesse domingo.

A outra mulher, de 26 anos, e o bebê de um ano e sete meses, que também ocupavam o Siena, não tiveram ferimentos graves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram atendidos no local, pela ambulância do Samu, e liberados em seguida.