PC apresenta autor de homicídio e abuso sexual de menina de um ano

A Polícia Civil (PC) apresentou, na manhã dessa segunda-feira, 16, um homem responsável pela morte de uma menina de 1 ano e 10 meses de idade. O homem de 24 anos era um dos guardiões legais da criança desde dezembro de 2015. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), Rodrigo Rolli, a Vara da Infância e da Juventude havia decidido entregar a guarda da menina à esposa do autor, que é prima da mãe da criança.

“Em maio de 2015, a irmã dessa criança, uma menina de dois anos, foi morta de maneira semelhante, com golpes e pontapés desferidos pelo padrasto, além do abuso sexual”, lembrou o delegado. “O padrasto, que hoje está preso, é o pai da menina morta na última quinta-feira. Na época da morte da irmã, ela tinha dois meses e, como a mãe foi declarada incapaz de cuidar dela, a prima da mãe e seu marido ficaram com a guarda dela”.

Por volta das 21h40 de quinta-feira, 12, a criança foi levada já sem vida pelo casal de tutores à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Santa Luzia. “A médica da UPA não quis constatar o óbito, então o corpo foi encaminhado ao Instituto médico Legal (IML). O casal alegou que ela havia tido uma crise de asma, e que as inúmeras lesões no corpo da criança, incluindo a perna fraturada e engessada, eram fruto de uma queda no dia 2 de janeiro”, continuou Rolli. “Entretanto, os hematomas ainda estavam vermelhos e arroxeados, demonstrando que haviam sido causados recentemente. O médico legista suspeitou da história do homem, e entrou em contato com a Delegacia Especializada de Homicídios. O responsável legal demorou a admitir, mas acabou confessando ter molestado e batido na menina até sua morte”.

Ainda segundo o titular da DEH, a causa da morte foi politraumatismo, pois a criança possuía ferimentos no fígado, rins e pâncreas. “A cavidade abdominal sofreu hemorragia, e havia duas perfurações em seu pulmão direito, causadas pelas costelas quebradas. As lesões teriam sido causadas por socos e chutes. O ânus da menina também apresentava ferimentos indicando abuso sexual”, explicou.

A próxima etapa da investigação irá apurar se a esposa do autor teve alguma participação no crime. “Vamos ouvir os vizinhos e outros familiares para saber como era o convívio dessa família. Queremos saber se no dia a dia havia histórico de surras e outras lesões. Também faremos uma reconstituição da suposta queda que o casal afirmou que a criança sofreu, para confirmar que os ferimentos não poderiam ter sido causados nessa ocasião”, completou Rolli. No IML, a perícia recolheu material da criança e do autor para analisar se houve o abuso sexual.

“O autor será indiciado por homicídio triplamente qualificado, por se tratar de uma criança sem chance alguma de se defender, e estupro de vulnerável”, conclui o delegado. O corpo foi liberado pelo IML na tarde de sexta, e foi sepultado no sábado.

O investigador da PC, Anderson Salvador, mais conhecido como Gibi, tem mais de 20 anos de profissão, e admitiu que ainda é um choque se deparar com casos como as mortes dessas duas irmãs. “Ficamos transtornados ao lidar com essas ocorrências, mas com a experiência temos que ter a calma e a tranquilidade para poder apurar corretamente os fatos. O policial que estava em plantão no IML percebeu os hematomas da criança, e então eu interroguei o autor até conseguir a confissão dele. Ele relatou calmamente e com detalhes como ele matou a criança, sem demonstrar em momento algum remorso ou intranquilidade. Ele confessou ter batido nela na altura do abdome e, no que diz respeito ao abuso sexual, ter passado os dedos na vagina da menina. Contudo, os ferimentos indicaram que houve penetração no ânus dela, pois os intestinos estavam dilacerados”, afirmou. “É complicado lidar com esses casos, mas faz parte da nossa missão”.

Durante a coletiva de imprensa, o autor disse “ter ficado fora de si”, e batido e abusado da criança porque estava “cheio de coisas na cabeça”. Ele comentou que está arrependido, mas não pode voltar atrás, e que agora deve pagar pelo que fez.