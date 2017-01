Um ônibus foi assaltado na noite desse domingo, 15, no bairro Santa Rita, zona Leste. Segundo boletim de ocorrência, um homem portando um revólver abordou o cobrador e anunciou o assalto, exigindo que ele passasse todo o dinheiro que havia no caixa. O suspeito levou a quantia de R$60. Após o fato, o motorista e o cobrador se deslocaram até o posto policial do bairro Bairu. O autor ainda não foi localizado, mas o rastreamento prossegue.