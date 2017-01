Proinfra faz balanço positivo do setor de manutenção e obras em 2016

A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão (Proinfra) faz a execução, o acompanhamento e a fiscalização dos projetos e das obras de engenharia que implicam na manutenção e ampliação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Administra as ações de sustentabilidade, bem como a ocupação e o uso das áreas da UFJF, sendo responsável por planejar, gerenciar e executar a manutenção e a reforma dos espaços físicos, incluindo as redes de eletricidade, de dados e de telefonia. A Proinfra também administra o patrimônio, os processos de compras, o almoxarifado, os serviços de correspondência, protocolo e transporte, além de ser responsável pela segurança da instituição.

Atualmente com 163 Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), a pró-reitoria gerencia os contratos de terceirização de conservação e limpeza, dos motoristas, vigilância armada e porteiros. “Com certeza, uma diversificação de serviços e uma atuação que requerem um corpo técnico qualificado”, afirma o pró-reitor de Infraestrutura da UFJF, Marcos Tanure.

No setor de manutenção, a partir de uma profunda reestruturação de suas atividades, em especial com a contratação da empresa SM21 – especializada em engenharia – para os serviços de manutenção e pequenas obras, ocorreu uma intensificação do atendimento das requisições enviadas pelas unidades acadêmicas e administrativas.

Entre janeiro e novembro de 2016, o setor de obra civil recebeu 4.643 requisições e atendeu 3.832, o que representa 83% dos serviços solicitados. A média mensal é de 422 requerimentos (348 atendidos). As requisições dos serviços de hidráulica (1.301, com taxa de atendimento de 92%) lideram as atuações do setor.

Proinfra busca soluções para obras em andamento

Com relação aos projetos e obras de engenharia, a Proinfra vem atuando no saneamento dos problemas encontrados nos contratos assumidos e ainda não finalizados referentes às obras da nova reitoria e das Faculdades de Administração, Direito, Farmácia e Odontologia; Laboratório de Apoio à Estação Experimental de Plantas (LAEEP); Moradia Estudantil; Almoxarifado; Pronto Atendimento; e Transporte. A Pró-reitoria também desenvolve estudos que visam solucionar as obras do campus avançado de Governador Valadares e do Hospital Universitário – unidade CAS; e é responsável pelo Teleférico e Trenó de Montanha no Jardim Botânico, pelo Parque Tecnológico, Colégio de Aplicação João XXIII e anel viário do campus-base. Segundo Tanure, a Proinfra ainda acompanha a finalização das obras da Faculdade de Fisioterapia, do Observatório Astronômico e Planetário e da reforma do Laboratório de Zoologia, além da implementação da iluminação de LED no campus e restauração do Cine-Theatro Central.

Em 2016, os técnicos da Proinfra fiscalizaram o andamento das obras da Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) e da Faculdade de Comunicação (Facom), além da Central de Monitoramento. “É importante salientar que, também em 2016, o projeto de modernização e ampliação dos sistemas de vídeo-vigilância eletrônica teve andamento. Esse projeto conta com mais de R$ 20 milhões em investimento e irá contribuir decisivamente para melhoria da segurança no campus”, ressalta o pró-reitor.

Para Marcos Tanure, o resgate do protagonismo dos engenheiros, arquitetos e técnicos do setor na condução dos projetos e fiscalização foi um marco fundamental, pois “antes os projetos eram contratados externamente, sem a participação dos técnicos, o que causou inúmeros problemas de execução, mas tudo isso é passado. Em 2016, a Proinfra inicia três obras, que podem ser pequenas em números, mas simbolicamente sinalizam uma mudança substantiva de comportamento, quando são licitadas as obras da reforma no Instituto de Ciências Biológicas (ICB-anexo); lavanderia da Moradia Estudantil; e pequenas obras no campus e o muro de arrimo da Radiologia, no HU. Todas têm projetos elaborados pelos arquitetos e engenheiros ‘da casa’”, reitera.

No dia 14 de novembro de 2016, as chuvas provocaram um deslizamento de terra entre a Faculdade de Engenharia e o Instituto de Ciências Exatas (ICE), o que gerou uma obra emergencial, que se encontra em andamento e é gerenciada pela Proinfra, com a colaboração de diretores e professores da Engenharia, do ICE, do curso de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Artes e Design (IAD) e ICB. Segundo a pró-reitora adjunta de Infraestrutura e Gestão, Janezete Marques, “está sendo feito um retaludamento no próprio terreno, uma compactação da encosta e a recomposição da pista da engenharia”.

Proinfra aproxima-se de GV

Segundo Tanure, em 2016 as relações entre a Proinfra e o campus de Governador Valadares foram intensificadas. “A partir de uma parceria técnica, o projeto de demolição do imóvel do bairro de Santa Rita, em Governador Valadares, foi licitado e encontra-se em fase de execução. Inúmeras atividades em conjunto estão sendo realizadas como, por exemplo, a formação da comissão para o planejamento da construção do campus de GV, composta por professores e TAEs dos dois campi. Temos, enfim, muito trabalho, mas contamos com a participação de todos e todas na solução das questões de manutenção e projetos”, conclui.

