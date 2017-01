Pesquisa aponta queda no preço médio do leite

A Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nesta quarta-feira, 11, pesquisa que registra queda de 1,71% no preço médio do leite tipo C, em relação à última semana. O valor médio de comercialização do produto é de R$ 2,93, com valor mínimo de R$ 2,50. Foi observada ainda baixa no valor máximo, passando de R$ 3,75 para R$ 3,50. A variação em relação ao mesmo período do ano passado é de 26,12%.

A pesquisa é aferida pelo Departamento de Fomento Agropecuário, Promoção Rural e Informação (Dfapri) da SAA, em 53 estabelecimentos localizados nas oito regiões da cidade. Os dados servem para informar a população sobre as variações de preço do produto. Além disso, é através do percentual do valor médio de comercialização que os laticínios estabelecem, junto aos produtores da cidade e região, o preço do leite in natura.

