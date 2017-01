PJF avança nas contratações do magistério para o ano letivo de 2017

A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH), dá continuidade às contratações de profissionais do magistério nesta sexta-feira, 13. Estiveram presentes no Centro de Formação do Professor (CFP) os professores que optaram por retornar para a mesma escola onde lecionaram no ano passado. Pela manhã, foram contratados os docentes de história e geografia, e à tarde, os de língua portuguesa e educação física.

Um dos professores contratados nesta sexta foi Danilo Marcos Teixeira, que vai ministrar a disciplina de geografia na Escola Municipal (E.M.) Álvaro Lins, no Bairro São Judas Tadeu, para o oitavo e nono anos do ensino fundamental. “Já fui efetivo por 14 anos, depois saí da rede municipal e me aposentei. Agora já faz quatro anos estou trabalhando como contratado”, contou.

Gilmar Vianella, da mesma disciplina, garantiu a vaga na E.M. União da Betânia, nas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da unidade: “Ano passado eu trabalhei em quatro escolas, e este ano também vou me inscrever para fazer extensão de carga horária”.

Nessa segunda-feira, 16, será iniciada a contratação de profissionais que não optaram por retornar à mesma instituição em que atuaram em 2016 e os que estão ingressando trabalhar na rede municipal. Os primeiros a escolher as vagas disponíveis serão os que vão atuar na bidocência, que deverão se apresentar às 8h30. Já às 14h30, será a vez dos professores regentes A (PR-A) para educação infantil.

Os interessados devem acompanhar o processo diariamente, no site da PJF, informando-se sobre possíveis alterações de ordem de chamada por disciplina.

Fonte: Assessoria PJF