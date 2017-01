Jovem é alvo de tiros no São Mateus

Um jovem de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desse domingo, 15, no bairro São Mateus, zona Sul. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu denúncias de que estariam sendo efetuados tiros no local e que uma pessoa havia sido atingida. Ao chegar no endereço, a equipe policial se deparou com uma motocicleta no qual havia duas pessoas com atitude suspeita e que após visualizar a PM, fugiram em alta velocidade e com as lanternas da moto apagadas. Foi realizado o rastreamento e os suspeitos foram abordados, sendo constatado que eram os autores dos disparos ocorridos. A arma de fogo não foi localizada.

Um dos homens relatou que estava em um bar onde se envolveu em uma briga no qual foi agredido e teve seu veículo danificado. Após o ocorrido, os autores foram em casa e ao retornar atiraram contra a vítima, que foi diagnosticada com perfuração no cotovelo direito, tendo ficado em observação. Anteriormente à tentativa de homicídio foi registrado um roubo á motocicleta. O proprietário, um jovem de 23 anos, também teve o capacete e cerca de R$150 levados. Ele reconheceu um dos envolvidos ao crime em São Mateus como sendo autor do roubo. Os indivíduos foram presos e conduzidos à delegacia.