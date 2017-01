Dupla é encontrada com drogas no Parque Serra Verde

Um adolescente de 15 anos e um jovem de 22 foram encontrados com drogas na tarde desse domingo, 15, no bairro Parque Serra Verde, zona Leste. Segundo boletim de ocorrência, a polícia abordou o veículo onde os suspeitos se encontravam e localizou uma espingarda de ar comprimido 4,5 mm, uma porção de maconha, um pote contendo chumbos 4,5 mm, uma porção de cocaína, um colete balístico com duas placas e capas. Foi constatado que o automóvel possuía uma placa clonada. Os autores foram conduzidos à delegacia.