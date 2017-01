Um adolescente de 16 anos foi morto a facadas na manhã deste domingo no bairro Igrejinha, zona Norte. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), uma tia dos irmãos relatou o crime. Ela também teria afirmado que o irmão mais velho, autor do crime, tem problemas psicológicos. O crime aconteceu na casa dos irmãos, na Rua Arno Krambeck Duque.