Homem é morto por policiais após assassinar a própria mãe

Atualização às 14h26 de 15/01/2017

Dois irmãos fizeram uma chamada para a Polícia Militar (PM) na noite desse sábado, 14, dizendo que estavam preocupados com a integridade física de outra irmã deles, uma mulher de 60 anos, porque o filho dela de 33 anos tinha um histórico de esquizofrenia e era uma pessoa instável e agressiva e não tinha dormido em casa na noite anterior. Conforme o relato dos irmãos da mulher, ela teria dito a eles que o homem a estaria olhando de maneira furiosa, e pediu que eles acionassem a PM e o Samu.



A irmã da mulher ligou para os serviços e manteve contato. Em outra ligação, ela ouviu gritos de socorro, gemidos de dor, e a voz do homem gritando "morre, morre, morre". Os dois irmãos saíram de onde estavam e foram em direção a casa da vítima, e chegaram junto com a equipe da 31ª Companhia da PM. Eles chamaram pelo homem, mas não obtiveram resposta. O portão estava fechado com cadeado e eles tiveram que abrí-lo com um alicate.



O homem foi encontrado ao lado da porta do imóvel, com uma cavadeira de metal em mãos. O militar tentou conversar com o suspeito, pedindo que ele soltasse o objeto, mas não foi atendido. O homem então atacou os oficiais. Para se defender, o policial atirou e atingiu o autor, mas ele mesmo assim não parou com as investidas contra a equipe.



Os policiais recuaram, enquanto tentavam convencê-lo a parar, mas em dado momento, por conta do estado escorregadio da escada, eles ficaram encurralados, após um dos policiais escorregarem, momento em que o sujeito conseguiu ferir um dos oficiais no pé esquerdo. Eles precisaram continuar disparando para deter o agressor. Foram mais cinco tiros. O homem não resistiu aos ferimentos.



O corpo da mãe do homem foi encontrado na lavanderia da casa, com as vestes e os móveis sujos de sangue. Ela não apresentava mais nenhum sinal vital. O Samu realizou atendimento, constatando o óbito. O homem foi atingido no ombro, duas vezes na perna, uma na panturrilha e outra na genitalia. O perito recolheu cinco cápsulas de munição, e outras 40 deflagradas. A cavadeira foi recolhida, assim como uma faca de cabo de madeira, usada no assassinato da mulher. Ela tinha três cortes no peito, e várias feridas na cabeça.



O crime aconteceu na Avenida Juiz de Fora, bairro parque Guarani. Os corpos foram retirados para o Instituto Médico Legal (IML) e os PMs foram presos em flagrante e encaminhados ao 2º Batalhão da PM.