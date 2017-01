Quatro pessoas com idades entre 41 e 65 anos foram presas na tarde da sexta-feira, 13, no número 74 da Rua São João Nepomuceno, Centro, por envolvimento com jogos de azar. No endereço foram encontradas e apreendidas 10 máquinas caça-níquel, nas quais três homens faziam apostas. Além deles a mulher que seria proprietária do local que fazia o controle dos apostadores , conforme a PM também foi detida.