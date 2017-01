Homem é assassinado com quatro tiros no Bandeirantes

O corpo de um homem de 27 anos foi encontrado pela Polícia Militar na Rua Sargento Cunha, no bairro Bandeirantes, zona Nordeste, no final da noite dessa sexta-feira, 13. A vítima fatal foi atingida por quatro tiros, um na cabeça, um nas costas, um no cotovelo direito e o último na mão esquerda . No bolso dela foram encontrada uma porção de maconha, que foi apreendida. De acordo com testemunhas, dois homens seriam os responsáveis pela ação, que após a ação foram embora em um táxi. Nenhum dos populares presentes soube identificar os suspeitos.