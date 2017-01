Museus de Juiz de Fora são convites para o turismo

Juiz de Fora se destaca dentre as cidades da Zona da Mata, entre outros fatores, por ser rica em patrimônio histórico, com prédios, obras de arte e museus contemporâneos que levam uma bagagem cultural e histórica para a população. Entre os museus, as peças, exposições temáticas e espetáculos teatrais são atrativos para públicos de todas as idades.

“O Museu Mariano Procópio, foi fundado em 1915 por Alfredo Ferreira Lage, sendo ele inicialmente uma instituição privada, fundada pelo advogado e colecionador juizforano”, explica o diretor superintendente da Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro), Douglas Fasolato.

Aberta a visitas atualmente no Museu, a exposição “Esplendor das Formas: Esculturas no Acervo do Museu Mariano Procópio”, reúne 232 obras de arte históricas, desde 964 A.C. até o século XX. Só em 2016, o museu recebeu mais de 222 mil visitantes após a reabertura.

O Museu Mariano Procópio é aberto ao público, funciona de terça-feira a domingo, entre 8h e 18h, na Rua Mariano Procópio, 1.100, no bairro de mesmo nome, na região central.

Também em Juiz de Fora, o Museu da Cultura Popular é outro exemplo de espaço voltado às artes. Ele foi criado por Wilson de Lima Bastos, inicialmente para se tornar o Museu do Folclore e em seguida foi doado para a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), recebendo a atual nomenclatura. Uma vez que as obras já não eram somente folclóricas, o Museu passou a receber algumas peças de artistas populares.

A característica principal do espaço é o acervo diversificado. “Temos um bloco de estatuaria, outro de tecelagem, imagens, brinquedos, e a cada mês fazemos uma exposição temática”, comenta administrador do museu, José Luiz Ribeiro. Até o dia 20 de janeiro o Museu oferece ao público a exposição Presépios e em fevereiro apresenta peças de Fantasias de Carnaval. O espaço recebe uma média de visitantes que varia entre 100 e 500 pessoas por mês. A visitação é gratuita e pode ser realizada de segunda à sexta-feira, de 8h às 18h. A sede do museu fica na Rua Santo Antônio, 1.112, Centro.

Outra opção cultural é o conhecido Museu do Crédito Real. Um espaço fundado pelo bancário José Tostes de Alvarenga Filho, em 1964, que contém informações bancárias da época em que o banco estava em atividade.

O acervo do banco se divide entre peças e documentos, como balancetes, carteiras, escrituras, notas promissórias e cheques. No total são 48 mil ítens, sendo a instituição a pioneira no setor financeiro.

“Infelizmente o espaço não é muito visitado, por estar localizado no segundo andar de um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, entre a Avenida Getulio Vargas e a Rua Halfeld, passando despercebido aos olhos da população, e também pelo horário difícil de funcionamento: segunda à sexta-feira, entre 9h e 17h”, afirma o historiador do Museu do Crédito Real, Roberto Dilli.

OUTRAS OPÇÕES CULTURAIS



Outros três museus estão abertos a visitação em Juiz de Fora.

O Museu de Arte Moderna Murilo Mendes (MAMM), vinculado à UFJF, tem como destaque a maior conjunto de obras modernas ingressado no Brasil na segunda metade do séc. XX, incluindo peças de Picasso, Portinari, Miró, Alberto Magnelli e Ismael Nery. Ele está localizado na Rua Benjamin Constant, 790 – Centro. Os horários de visitação são de terça-feira à sexta-feira, das 10h às 18h e sábados e domingos, das 13h às 18h.

O Museu Ferroviário de Juiz de Fora, localizado na Avenida Brasil, 2001, foi instalado na sede da antiga Estrada de Ferro Leopoldina, foi inaugurado em agosto de 2003, depois de um processo de revitalização e modernização do espaço, coordenado pela Prefeitura de Juiz de Fora/Funalfa e pela Rede Ferroviária Federal S.A. O horário de funcionamento do local é de segunda à sexta-feira, de 9h às 17h .

A cidade também conta com o Museu de Etnologia Indígena e História Natural da Academia. Ele presenteia Juiz de Fora e região com um patrimônio relativo à cultura dos povos indígenas brasileiros e a história dos seres vivos na natureza. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h. Está localizado na Rua Halfeld, 1179 – Centro.