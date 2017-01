Crise estimula novos empreendimentos em JF

O indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas divulgou na última semana uma pesquisa sobre a criação de novos empreendimentos no país durante 2016. De acordo com o levantamento, entre janeiro e outubro do ano passado, nasceram 1.702.958 novas empresas no Brasil, o maior número verificado nos dez primeiros meses do ano desde 2010. Essa quantidade teve um aumento de 0,7% em relação ao mesmo período de 2015, que registrou 1.691.652 novas empresas.

O setor com o maior número de empreendimentos no ano passado foi o de serviços, com 62,8% do total das novas empresas. As iniciativas do segmento comercial representaram 28,6% do total, enquanto a quantidade de novas indústrias foi equivalente a 8,3%.

Em Juiz de Fora, os resultados foram semelhantes. Segundo informações da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG), 1.471 empresas surgiram na cidade entre janeiro e dezembro de 2016, sendo 61,7% ligadas ao setor de serviços, 32,9% do setor de comércio e 5,3% relacionadas ao segmento industrial. Predominaram os serviços relacionados à construção de edifícios (28 empresas) e engenharia (27), o comércio varejista de itens de vestuário (81) e as indústrias panificadoras e confeitarias (23).

Os economistas da Serasa Experian acreditam que o número recorde no nascimento de empresas em 2016 se deve ao “empreendedorismo de necessidade”. Segundo eles, a destruição de vagas no mercado formal de trabalho faz com que as pessoas que perderam seus empregos criem novas empresas, visando à geração de alguma renda durante a época de crise econômica.

PREPARAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ao idealizar um novo negócio, as pessoas não devem questionar a si mesmas qual o setor mais lucrativo, mas sim o nível de preparo e conhecimento sobre o ramo de atividade desejado. A coach empresarial Genaína Queiroz afirma que ter uma visão clara sobre os próprios objetivos é um dos principais pré-requisitos para se tornar um empreendedor de sucesso.

“Em tempos de crise, o que leva as pessoas a se arriscarem a abrir um negócio é o foco, a certeza de onde quer chegar. Por meio da pesquisa é possível ter uma ideia do que pode dar certo ou errado na nova empresa. Além disso, é necessário um capital reservado para manter o negócio enquanto ele não vingar”, explica Genaína. “Hoje em dia é muito comum que aconteça justamente o oposto, quando a pessoa tem um sonho, consegue o capital e abre o negócio desejado, esquecendo-se de pesquisar e planejar antes de qualquer coisa”.

A especialista sugere a contratação de uma empresa de consultoria para aconselhar o empresário durante a abertura no novo negócio. “Se não houver a possibilidade de investir em uma consultoria, o empreendedor deve correr atrás de iniciativas semelhantes à empresa que ele deseja fundar, verificar as opções de mercado e o potencial daquele setor”, aconselha. Ela ressalta que os empreendedores sempre buscam um diferencial, mas em uma cidade com o porte de Juiz de Fora é extremamente difícil encontrar um nicho ainda não explorado. “Para se destacar, a empresa deve investir na qualidade no atendimento, capacitando a equipe que vai vender o produto e atender o cliente. Com o treinamento dos funcionários, o empreendimento adquire uma identidade própria, o que é muito importante. É isso que faz com que os clientes retornem”.

Em relação à equipe, a coach conclui que a quantidade de pessoas não é o mais importante para o sucesso da empresa. “A chave é a união e cooperação de perfis diferentes de funcionários. Sempre haverá aquele que é mais focado, o outro que conversa mais e o que é melhor com números. Essas qualidades devem ser potencializadas por meio do incentivo à individualidade de cada um dentro da equipe”, completa.