Barranco cede e lama invade pista na BR-040

No km799 da BR-040, próximo ao trevo do Salvaterra, zona Sul de Juiz de Fora, um barranco cedeu, durante as chuvas dessa sexta-feira, 13, fazendo com que a lama se derramasse sobre a pista.

De acordo com relatos de pessoas que passaram pelo local, o fato provocou lentidão no trânsito e era necessário que os motoristas desviassem da lama, que interditou parcialmente a via no sentido Rio de Janeiro/Juiz de Fora.

Conforme a assessoria da Concer, concessionária que administra o trecho, uma equipe de conservação foi enviada ao local para remover a lama e controlar o tráfego. O trabalho ainda está sendo concluído.