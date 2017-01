Idosa se desequilibra e cai atrás de ônibus na Avenida Rio Branco

Uma idosa de 73 anos foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves após ter caído e esbarrado em um ônibus da empresa Ansal, na Avenida Rio Branco, próximo ao cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, Centro.

De acordo com informações do policial militar que atendeu à ocorrência, cabo Jorge Rachel, o motorista do ônibus informou que seguia pela pista central no sentido Bom Pastor/Centro. Segundo ele, o semáforo estava aberto e já havia passado do cruzamento e da faixa de pedestres, quando ouviu um barulho e parou o veículo, observando que a senhora estava caída atrás do coletivo. Ele não soube dizer como ocorreu o acidente

A vítima, consciente, relatou aos militares que estava à frente da grade de proteção, muito próxima da pista. Por este motivo, o ônibus teria esbarrado nela, o que fez com que se desequilibrasse e caísse. Testemunhas que estavam no local confirmaram que a senhora se desequilibrou, caindo de encontro à traseira do veículo.

A idosa foi encaminhada ao hospital Albert Sabin com escoriações leves e passa bem.