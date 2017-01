Adolescente de 17 anos é apreendido por homicídio

Um adolescente de 17 anos, suspeito de matar a tiros um jovem de 23, foi apreendido pela Polícia Civil nessa quinta-feira, 12. Segundo informações do titular da Delegacia Especializada de Homicídios, Rodrigo Rolli, o crime aconteceu no bairro Santa Efigênia e o motivo seria uma rixa existente entre o bairros Jardim Gaúcho e Cidade Nova. A vítima foi atingida por quatro tiros e após o fato, caiu em um barranco. Um vídeo onde o jovem aparece agonizando antes de vir a óbito foi gravado por moradores da região e postado na internet. O adolescente foi encaminhado a Vara da Infância e da Juventude, onde se encontra no Centro Socioeducativo.