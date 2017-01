O pneu de um caminhão ficou preso em um buraco na Avenida Presidente Itamar Franco, próximo à esquina com a Rua Santo Antônio. O acidente aconteceu na manhã dessa sexta-feira, 13. O buraco se abriu na via após as chuvas dessa quinta-feira, 12, e da madrugada dessa sexta. No momento do acidente, o trânsito fluiu em meia pista. Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local.