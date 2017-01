Caminhão invade construção e pega fogo na Zona Norte

Um caminhão carregado com bebidas pegou fogo no bairro Vila Esperança II, zona Norte, após o motorista do veículo perder o controle da direção. O acidente aconteceu na manhã dessa sexta-feira, 13, no bairro Vila Esperança II. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista e mais dois ajudantes que estavam dentro do veículo tiveram ferimentos leves. No momento do acidente, o veículo descia a Rua Custódio Lopes de Mattos quando o motorista perdeu o controle. O caminhão, então, se chocou contra uma casa em construção. O motorista foi socorrido por pessoas que estavam próximas ao local, enquanto os ajudantes foram socorridos pelo Samu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou para debelar as chamas no local.