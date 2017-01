Um muro e um barranco de seis metros de altura e 12 de largura desabaram após a chuva, na madrugada dessa sexta-feira, 13, no bairro São Judas Tadeu, zona Norte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a terra cedeu nos fundos do quintal de uma residência. O morador foi orientado a não permanecer nos cômodos da parte de trás no imóvel, próximos ao barranco e colocar uma lona no mesmo. A Defesa Civil esteve no local e irá retornar pela manhã para avaliar a situação. Ninguém ficou ferido.